В Мурманской области ожидается временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северном направлении и атмосферных фронтов.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, в отдельных районах туман, изморозь. Ветер восточный, на севере южный умеренный. Температура воздуха -7-12º, при прояснениях -17-22º, днём на юге области -1-6º. Гололедица.