В Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 февраля погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона, смещающегося с Карелии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, температура воздуха -7-12° при прояснениях -15-20°.

5 февраля в нашем регионе будет преобладать морозная погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-2° ниже климатической нормы.

Завтра, 4 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -7-12º, при прояснениях -15-20º в течение суток. Гололедица.

Штормовое предупреждение

В период 11-15 часов 2 февраля на севере Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 3-6 часов 4 февраля.