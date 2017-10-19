В Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет западная периферия циклонической депрессии, расположенной в Карском море и в районе Урала. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4º, днём от -2 до +3º. Ухудшение состояния дорог. Местами гололедица.