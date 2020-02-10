В Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 и 12 февраля погоду Кольского полуострова будет определять глубокий циклон, смещающийся с центральной части Норвежского побережья на юго-запад Баренцева моря. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от +2 до -3°.

13 февраля температура воздуха будет понижаться.

Завтра, 11 февраля, будет облачная погода. Снег, мокрый снег. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица.

* * *

На реках и водоёмах Мурманской области - ледостав, по данным наблюдений на 10 февраля толщина льда равна 40-60 см, на водохранилищах Иовском и Княжегубском - 26-33 см. На реке Кола по данным водпоста толщина льда равна 52 см, что близко к норме и на 13 см больше прошлогодней.