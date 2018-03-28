В Мурманской области ожидается временами снег, порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 марта погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с юга о.Шпицберген на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -13-18°, днём от 0 до -5°.

Небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём на западе области сильный, метель. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -13-18°, днём от 0° до -5°. Гололедица.