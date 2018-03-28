Мурманская область. Арктика28.03.18 18:02
В Мурманской области ожидается временами снег, порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 марта погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с юга о.Шпицберген на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -13-18°, днём от 0 до -5°.
Небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём на западе области сильный, метель. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -13-18°, днём от 0° до -5°. Гололедица.
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Последние комментарии
евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
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sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
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Known
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