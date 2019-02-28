В Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием западной периферии многоцентровой циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, порывистый ветер.

Завтра, 28 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, поземок. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области - зимний режим. По данным наблюдений на 28 февраля толщина льда на реках и водоёмах равна 30-75 см. На большинстве рек толщина льда меньше нормы на 1-15 см и больше прошлогодней на 5-15 см.