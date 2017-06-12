В Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет малоградиентное барическое поле. По Мурманской области ожидается увеличение количества облачности, местами дождь, северо-восточный ветер.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер северо-восточный слабый, днём на севере области умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +3+8°, на юго-западе +8+13º.

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12-14 июня по Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность: в районе Мурманскак, Мончегорска, на юге Печенгского района, в Ковдорском районе IV региональный класс пожарной опасности; в Кольском районе IV, местами V региональный класс пожарной опасности; в районе г.Апатиты и Кировска 12 июня IV региональный класс пожарной опасности, 13-14 июня V региональный класс пожарной опасности.