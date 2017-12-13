В Мурманской области ожидается юго-западный сильный ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием активного циклона, смещающегося с районов Балтийского моря в северном направлении, через территорию Кольского полуострова в Баренцево море. В этот период в нашем регионе ожидается относительно тёплая, снежная с метелями погода.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер юго-западный сильный, метель. Температура воздуха -1-6°, при прояснениях до -11° .Гололедица.