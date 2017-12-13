Мурманская область. Арктика13.12.17 18:02
В Мурманской области ожидается юго-западный сильный ветер, метель
Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием активного циклона, смещающегося с районов Балтийского моря в северном направлении, через территорию Кольского полуострова в Баренцево море. В этот период в нашем регионе ожидается относительно тёплая, снежная с метелями погода.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер юго-западный сильный, метель. Температура воздуха -1-6°, при прояснениях до -11° .Гололедица.
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Здешний
13.12.17 12:03
Утопия! Утопия! Или Филиппов что-то недоговаривает. И специалистов не найти, у них ведь работали "спецы" из Азии.
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
Лада
13.12.17 09:15
Согласна с NikoljG. Пусть Арктик-тв покажет, как сотни уборочных машин бороздят просторы Мурманска! А то мы давно что-то таких хороших новостей не видели, да и снег на тротуарах и дорогах лежит свежий
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