Мурманская область. Арктика27.02.18 18:02
В Мурманской области ожидается западный умеренный ветер, на севере сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет антициклон с центром на севере Скандинавии. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег. 28 февраля антициклон будет медленно смещаться в южном направлении, а севера Баренцева моря в Карское море переместится активный обширный циклон. С приближением атмосферного фронта на севере нашего региона усилится ветер и интенсивность осадков, днём температура воздуха по Мурманской области повысится до -2-7°, на юге области до -8-12°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный, на севере сильный. Температура воздуха ночью -7-12º, при прояснениях -17-22º, днём -2-7°, при прояснениях до -12°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
марина
27.02.18 09:45
У нас пагарела квартира . ЖКХ с нас требует деньги за побелку подъезда . у нас нету не одной просрочки , оплачиваем обще домовые и кап. ремонт . Сказали если мы не оплатим на нас подадут в суд. Подска
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Максим
24.02.18 15:35
А разве Екатерина Дулько участвовала в выставке в этом году? Опять же текстильного панно, так же как и плед "Фантазия" я не увидел.
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Александр
22.02.18 18:29
То лидер ЛГТБ Навальный то протухшая лошадинная тушенка Собчак и все к нам прутся
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