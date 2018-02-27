В Мурманской области ожидается западный умеренный ветер, на севере сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет антициклон с центром на севере Скандинавии. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег. 28 февраля антициклон будет медленно смещаться в южном направлении, а севера Баренцева моря в Карское море переместится активный обширный циклон. С приближением атмосферного фронта на севере нашего региона усилится ветер и интенсивность осадков, днём температура воздуха по Мурманской области повысится до -2-7°, на юге области до -8-12°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный, на севере сильный. Температура воздуха ночью -7-12º, при прояснениях -17-22º, днём -2-7°, при прояснениях до -12°. Гололедица.