В Мурманской области ожидаются дождь и мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, по 24 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием тыловой части многоцентровой циклонической депрессии, расположенной на севере России и холодных воздушных масс, поступающих с районов Баренцева моря. В этот период сохранится холодная с осадками и порывистым ветром погода.

Завтра, 24 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днем +2+7°.