Мурманская область. Арктика13.10.17 18:03
В Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, туман
Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 октября наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, туман, температура воздуха ночью от -3 до +3°, днём 14 октября +1+6°, 15 октября - от -1 до +4°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью и утром туман. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью от -2 до +3º, днём +1+6º. Ночью на дорогах местами гололедица.
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