В Мурманской области ожидаются местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Карелии на Белое море. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преобладающая температура воздуха в дневные часы от 0 до +5°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от 0 до +5°. Утром местами гололедица.

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