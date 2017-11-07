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Мурманская область. Арктика07.11.17 18:02

В Мурманской области ожидаются местами осадки, порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 ноября циклон, расположенный вблизи побережья Мурмана, будет смещаться на район Печорского моря, а днём Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидаются местами осадки, порывистый ветер, температура воздуха ночью -1-6°, днём от -4 до +1°.

9 ноября наш регион также будет находиться на восточной части обширной циклонической депрессии, ожидается прохождение атмосферных фронтов, осадки, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -2 до +3°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер ночью  северо-западный сильный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6º, при прояснении до -10º, днём  от -4 до +1°. Местами сильная  гололедица, ухудшение состояния дорог.

* * *

На большинстве рек и небольших озёрах Кольского полуострова сохраняется ледостав. На порогах, на горных реках и реках Терского побережья наблюдаются забереги, зажоры льда, «чисто».

Выход на лёд опасен!

 

 

 

 

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