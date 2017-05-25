В Мурманской области ожидаются местами осадки в виде дождя и мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет многоцентровая циклоническая депрессия. По Мурманской области ожидается северный ветер, временами осадки.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный умеренный, утром и днём сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4º, днём +2+7°.