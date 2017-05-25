Мурманская область. Арктика25.05.17 18:02
В Мурманской области ожидаются местами осадки в виде дождя и мокрого снега
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет многоцентровая циклоническая депрессия. По Мурманской области ожидается северный ветер, временами осадки.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный умеренный, утром и днём сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4º, днём +2+7°.
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