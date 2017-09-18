Мурманская область. Арктика18.09.17 18:02
В Мурманской области ожидаются местами заморозки, порывистый ветер и небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 сентября погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, расположенного в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами пройдёт небольшой дождь, в ночные часы в отдельных районах возможны заморозки, преобладающая температура воздуха днём +5+9°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -3°, днём +4+9°.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовал: 711 человек
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Последние комментарии
Павел
18.09.17 14:23
Вот оно как хорошо жить стало - картошка, капуста и лук с морковкой на четверть подешевели! На такой диете мы скоро в кроликов все превратимся, а тогда и мясо подешевеет!
Комментарий к новости:Налегайте на борщ! Овощи на него подешевели в августе более чем на четверть
Ирма Германовна
18.09.17 14:19
Если борщ приготовить на костях, вместо мяса, то выгадать можно. Но целый месяц питаться одним борщом - увольте!
Комментарий к новости:Налегайте на борщ! Овощи на него подешевели в августе более чем на четверть
Zviygincew
18.09.17 10:52
Такие же идеи проталкивают и учёные МГТУ, но дело идёт как-то туго, не приживается такая экзотика среди северян.
Комментарий к новости:Жителям Севера пора переходить на ягель
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