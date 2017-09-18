В Мурманской области ожидаются местами заморозки, порывистый ветер и небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 сентября погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, расположенного в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами пройдёт небольшой дождь, в ночные часы в отдельных районах возможны заморозки, преобладающая температура воздуха днём +5+9°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -3°, днём +4+9°.