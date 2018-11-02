Мурманская область. Арктика02.11.18 18:02
В Мурманской области ожидаются мокрый снег и дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 3-4 ноября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Швеции в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидаются временами осадки в виде мокрого снега и дождя, преобладающая температура воздуха от +3 до -2°, в ночные часы местами до -5°. 5-6 ноября наш регион будет находиться под влиянием циклонов с центрами в Норвежском и Гренландском морях. Существенных изменений в погоде не ожидается.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днем от -1 до +4° . Сильная гололедица.
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