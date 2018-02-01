В Мурманской области ожидаются морозы

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -12-17°, при прояснениях в центральных районах местами до -32°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха -12-17°, при прояснениях -25-30°. Гололедица.