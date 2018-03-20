Мурманская область. Арктика20.03.18 18:02
В Мурманской области ожидаются морозы
Как сообщает Мурманское УГМС, 21 марта погода в нашем регионе будет по-настоящему зимней. Ночью, с прохождением барического гребня по территории Мурманской области, ожидаются морозы. Днём, с приближением Гренландского циклона, потеплеет.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер ночью слабый, днём юго-западный умеренный, позёмок. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -5-10°, в центральных районах местами до -15°. Гололедица.
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По данным наблюдений 20 марта толщина льда на большинстве рек и водоёмов Кольского полуострова равна 40-75 см.
Комментарии
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