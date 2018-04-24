В Мурманской области ожидаются небольшие дожди

24-26 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного в Норвежском море. По периферии циклона на территорию Мурманской области будут смещаться атлантические воздушные массы.

Завтра в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +6+11°. Ночью и утром местами гололедица.