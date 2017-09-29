Мурманская область. Арктика29.09.17 18:02
В Мурманской области ожидаются небольшие дожди и туман
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 сентября – 1 октября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, туман, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, в отдельных районах заморозки -2°, днём +7+11°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, туман. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +2+7º, при прояснениях до-2º, днём +7+12º.
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-Нам интересно Ваше мнение25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям учёных по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 332 человека
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Вася
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Александр
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Jollo
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