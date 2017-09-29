В Мурманской области ожидаются небольшие дожди и туман

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 сентября – 1 октября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, туман, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, в отдельных районах заморозки -2°, днём +7+11°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, туман. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +2+7º, при прояснениях до-2º, днём +7+12º.