Мурманская область. Арктика01.10.18 18:02
В Мурманской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять: 2 октября - юго-западная периферия циклона с центром в Баренцевом море, 3 октября - циклон, смещающийся с Карелии на Белое море. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преобладающая температура воздуха в дневные часы от 0 до +5°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, при прояснениях до -6°, днём +1+6°.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Елена
01.10.18 18:34
Из трех комнат отопление есть только в одной (Кольский 61),по графику продуть должны были 30 сентября-из четырех стояков только по нашему нет отопления,уже и жаловались и звонили-толку нет,МУ ЖСК толь
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Михаил Готовчиц
01.10.18 15:19
Очень жаль, что уважаемые коллеги проигнорировали прошедший круглый стол (на который их "Российская газета" приглашала). Интересно было бы посмотреть, что они говорили бы в глаза представителям прибр
Комментарий к новости:ИТОГИ: Батареи холодные, а «горячая линия» пышет жаром, или Кто «мутит воду» с квотами
Вася
01.10.18 14:34
Если Союз рыбопромышленников, как они утверждают, завалил рыбой Мурманск, то почему простаивают и закрываются рыбные фабрики? А цена на рыбу не падает, а наоборот растет с каждым днем?
Комментарий к новости:ИТОГИ: Батареи холодные, а «горячая линия» пышет жаром, или Кто «мутит воду» с квотами
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:20Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO ДеньгиНа региональных АЗС цены на бензин всех марок не изменились-PRO ВалютуКурс евро снизился на 24 копейки, доллара - почти на 2 копейки-PRO ЭнергетикуПараметры сводного прогнозного баланса производства и поставок электроэнергии по Мурманской области приняты Федеральной антимонопольной службой-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 октября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-Нам интересно Ваше мнение21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 274 человека