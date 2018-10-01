В Мурманской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять: 2 октября - юго-западная периферия циклона с центром в Баренцевом море, 3 октября - циклон, смещающийся с Карелии на Белое море. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преобладающая температура воздуха в дневные часы от 0 до +5°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, при прояснениях до -6°, днём +1+6°.