В Мурманской области ожидаются небольшой снег, туман

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -2 до +3°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью -1-6º, при прояснениях до -10º, днём от +1 до -4º. Гололедица.

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На большинстве рек Мурманской области ледостав сохраняется. Лёд тонкий, прочность его интенсивно уменьшается.

На реках Терского берега и на горных реках наблюдаются ледоход, «чисто». На мелководьях больших озёр и водохранилищ - забереги, открытая часть свободна ото льда.