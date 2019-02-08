В Мурманской области ожидаются обильные снегопады и дальнейшее повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии в Норвежском море. В этот день ожидается преимущественно облачная погода и повышение температуры воздуха.

10-11 февраля циклоническая депрессия продвинется на восток, по Мурманской области пройдут атмосферные фронты, неся с собой обильные снегопады и дальнейшее повышение температуры воздуха.

Завтра, 9 февраля, в Мурманской области будет облачная с проясннениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-25°, ночью в центральных районах до -28°. Гололедица.

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По данным ГМС, Мурманск 5 февраля на акватории Кольского залива наблюдались ниласовые льды (толщиной до 5 см) в количестве 3 баллов. В ближайшие дни ледообразование продолжится.