ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Выстраиваем гармоничные отношения, или Женщины – «товар», за который платит мужчинаНас всех пересчитали
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика08.02.19 18:02

В Мурманской области ожидаются обильные снегопады и дальнейшее повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии в Норвежском море. В этот день ожидается преимущественно облачная погода и повышение температуры воздуха.

10-11 февраля циклоническая депрессия продвинется на восток, по Мурманской области пройдут атмосферные фронты, неся с собой обильные снегопады и дальнейшее повышение температуры воздуха.

Завтра, 9 февраля, в Мурманской области будет облачная с проясннениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха  -10-15°, при прояснениях -20-25°, ночью в центральных районах до -28°. Гололедица.

* * *

По данным ГМС, Мурманск 5 февраля на акватории Кольского залива наблюдались ниласовые льды (толщиной до 5 см) в количестве 3 баллов. В ближайшие дни ледообразование продолжится.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСможет ли лихтеровоз «Севморпуть» на СМП победить рефконтейнеры на РЖД?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Нина
06.02.19 15:41
так этого и стоило ожидать! Европа психует, Россия - враг Вселенной, источник всех бед. А на работу Печенганикеля Норвегия давно зуб точит, хотят, чтобы его закрыли.
Комментарий к новости:Экосеминар в норвежском Сванховде неожиданно стал трибуной для антироссийской риторики
Ciany
06.02.19 08:01
как в боулинге!
Комментарий к новости:В Мурманске произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода
ольга
06.02.19 01:08
Добрый день. Переехала в 5-этажный дом. Я мать с ребёнком, на лестнице установлены швеллеры для колясок, угол очень резкий и сама площадка перед входной дверью шириной 1 м и глубиной 0,6 м. дверной п
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире04:55Городские хроники (6+)05:15«Ип Ман». Художественный фильм (16+)07:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области растут объёмы кредитов, предоставленных юридическим и физическим лица-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 4 копейки, евро снизился на 7 копеек-PRO ЭнергетикуНа очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области рассмотрели вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыПравительство предлагает сделать проезд в Арктику только за деньги, если других дорог нет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
02.02.19: Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как Вы думаете, к чему это приведёт?Проголосовало: 363 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика