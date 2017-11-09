В Мурманской области ожидаются осадки и порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 ноября Кольский полуостров будет находиться в восточной части глубокого обширного циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, осадки, порывистый ветер, температура воздуха ночью от -3° до +2°, днём от 0 до +5°.

11 ноября влияние циклона на погоду нашего региона ослабеет, температура воздуха понизится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°. Гололедица.

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Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, в течение ночи сегодня и завтра утром по области ожидается усиление южного ветра в порывах до17 м/с, в районе Никеля - до 20 м/с, временами - мокрый снег, налипание мокрого снега. Прогнозируется ухудшение состояния дорог.