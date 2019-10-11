В Мурманской области ожидаются осадки и туман

Как сообщает Мурманское УГМС, 12-14 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области в отдельных районах ожидаются осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -5°, днем от 0 до +4°. На дорогах местами гололедица.

Завтра, 12 октября, облачная с прояснениями погода. Местами осадки, туман. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха ночью от 0 до -5 °,днем от -1 до +4°. Местами гололедица.