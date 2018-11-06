В Мурманской области ожидаются осадки и умеренный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 ноября наш регион будет находиться под влиянием южной, юго-западной периферии циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области местами ожидаются осадки, температура воздуха в дневные часы от 0 до +5°.

8-9 ноября Кольский полуостров будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -2 до +3°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.