В Мурманской области ожидаются осадки преимущественно в виде дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 октября Мурманская область будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, преобладающая температура воздуха в дневные часы +3+7°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +2+7°.