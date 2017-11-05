Мурманская область. Арктика05.11.17 18:00
В Мурманской области ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега
Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области ожидаются местами осадки. 6 ноября очередной циклон сместится с юга Скандинавии на Кольский полуостров: интенсивность осадков увеличится, температура воздуха существенно не изменится.
Завтра в Мурманской области будет облачная, ночью с прояснениями погода. Осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ночью юго-западный умеренный, днём юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица, ухудшение состояния дорог.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 427 человек
-
Последние комментарии
KomRad
04.11.17 23:40
Что-то участников флеш-моба мало для праздника народного единства!
Комментарий к новости:Сердце цветов российского триколора
Елена
04.11.17 14:28
В Саратовской обл.,г.Маркс в такой же ситуации.Принесли первые квитанции,что делать не знаем.
Павел К
04.11.17 11:05
Ну, не может быть единства в стране, где царит такое неравенство! Сколько вы не говорите: «Сладко, сладко...», - у многих россиян уже оскомина от вас.
Комментарий к новости:История не раз доказывала, что сила России – в единстве её народов
-Скоро в эфире22:00«Славные парни». Художественный фильм (16+)23:50«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)01:15«Дикое поле». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиСпрос на молочную продукцию сократился, россияне экономят на йогуртах, сырках, молочных десертах-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 41 копейку, доллара – на 34 копейки-PRO ЭнергетикуПрокуратура предостерегает гарантирующего поставщика электроэнергии от противозаконного отключения котельной в сп.Междуречье-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыЕсть ли в России компетентная лоцманская власть?