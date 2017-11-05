В Мурманской области ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области ожидаются местами осадки. 6 ноября очередной циклон сместится с юга Скандинавии на Кольский полуостров: интенсивность осадков увеличится, температура воздуха существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет облачная, ночью с прояснениями погода. Осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ночью юго-западный умеренный, днём юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица, ухудшение состояния дорог.