В Мурманской области ожидаются осадки, в основном в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной части многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Балтийском морях. По Мурманской области местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха ночью от 0 до -6°, днём от +2 до -3°.

12 ноября циклон с Балтийского моря сместится на юг Финляндии и атмосферные фронты, связанные с этим циклоном, пройдут через Кольский полуостров. В нашем регионе ожидаются осадки, в основном в виде мокрого снега, преобладающая температура воздуха днём от -2 до +3°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от +2 до -3°. Гололедица, местами сильная.