В Мурманской области ожидаются осадки, в отдельных районах порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с севера Скандинавии на Архангельскую область. По Мурманской области ожидаются осадки, в отдельных районах порывистый ветер.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днём на севере области сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3º, днём от 0 до +5º. Ночью местами гололедица.

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Водность рек на Кольском полуострове существенно не меняется. Уровни воды на реках близки к прошлогодним уровням (± 10 см ), на реках Поной, Варзуга и Умба - выше на 25- 40 см .

Температура воды 17 октября на реках и небольших озёрах равна 2,0-5,0°, на водохранилищах - 5,0-7,5°. Температура воды в реке Кола 17 октября на 8 часов была равна 3,7°.