Мурманская область. Арктика10.06.19 18:02
В Мурманской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега
Как сообщает Мурманское УГМС, под влиянием арктического антициклона на Кольском полуострове установилась относительно холодная погода.
Завтра, 11 июня, будет облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами сильные. Ветер северо-восточный, северный сильный. Температура воздуха +1+6° в течение суток, днём на юге области до +10°.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаСумма скрытых финансовых потоков россиян, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей - эксперт
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-ПолитбарометрПодробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-
Последние комментарии
Валентина
10.06.19 11:33
Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально!
Комментарий к новости:Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе
NOUDIMON
10.06.19 08:01
Дмитрий, не стоит переносить своё отношение к общению ВВП с народом на всех россиян - челом били царю-батюшке и будем продолжать бить. Ведь его благодать может на кого-то снизойти! Этому и радоваться
Комментарий к новости:Вопросов к президенту нет!
Дмитрий
09.06.19 19:00
Зло никак не устанет.Интересно,этот Сказочный и Солнцеликий в курсе,что эти линии уже давно никто не смотрит из нормальных ,психически здоровых граждан?Адекватные люди уже давно не обращают внимания н
Комментарий к новости:Вопросов к президенту нет!
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+)07:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)08:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиЦены на газ с 1 июля вырастут на 1,4% и для промышленности, и для населения-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 25 копеек, евро - на 5 копеек-PRO Энергетику«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыВступил в силу закон, регламентирующий новый порядок перевода жилых помещений в нежилые
-Нам интересно Ваше мнение15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 527 человек