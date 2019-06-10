В Мурманской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

Валентина Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально! Комментарий к новости: Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе

NOUDIMON Дмитрий, не стоит переносить своё отношение к общению ВВП с народом на всех россиян - челом били царю-батюшке и будем продолжать бить. Ведь его благодать может на кого-то снизойти! Этому и радоваться Комментарий к новости: Вопросов к президенту нет!