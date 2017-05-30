В Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяют циклоны, смещающиеся с востока на юго-запад Баренцева моря. Наш регион будет находиться под влиянием южной части этих циклонов. По Мурманской области ожидаются временами осадки.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью юго-западный, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +3+8°.