Мурманская область. Арктика04.06.17 07:00
В Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя
Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня в Мурманской области будет облачная погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный ночью сильный, днём умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5º, днём +4+9.
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