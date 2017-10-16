В Мурманской области ожидаются садки в виде дождя и мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-18 октября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Скандинавии на Архангельскую область. По Мурманской области ожидаются осадки, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от 0 до +5° в течение суток, ночью 18 октября местами до -2°.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха от 0 до +5º в течение суток.