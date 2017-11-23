В Мурманской области ожидаются снег и метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 ноября погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия глубокого обширного циклона с центром в Норвежском море. В нашем регионе постепенно увеличится количество облачности, пройдёт снег различной интенсивности, усилится ветер, температура воздуха в течение дня повысится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Снег, метель, ночью в отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный сильный, ночью на востоке умеренный. Температура воздуха ночью -10-15º, на востоке области -20-25°, днём -2-7º. Гололедица, ухудшение состояния дорог.

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На реках Мурманской области устанавливается зимний режим. Но на водохранилищах лёд тонкий, выход на лёд опасен!