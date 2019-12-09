В Мурманской области ожидаются снег, местами сильный порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 декабря и ночью 11 декабря Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдёт снег, температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -15-20°, днём -2-7°.

Днём 11 декабря погоду нашего региона будет определять восточная периферия глубокого обширного циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха -2-7°.

Завтра, 10 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северный умеренный, днём на северо-западе области сильный, метель. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -16°, днём -2-7°. Гололедица.