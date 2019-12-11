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Мурманская область. Арктика11.12.19 18:02

В Мурманской области ожидаются снег, метель, сильный порывистый ветер и оттепель

Как сообщает Мурманское УГМС, 12-13 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклона с центром в Норвежском море. Ночью 12 декабря по Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, снег, метель, сильный порывистый ветер.

Днём 12 декабря и в течение суток 13 декабря снег ожидается в отдельных районах. 12 декабря температура воздуха ночью -4-9° на востоке области -14-19°, днём от +2 до -3°. 13 декабря преобладающая температура воздуха от +1 до -4°, при прояснениях -5-10°.

Завтра, 12 декабря, будет переменная облачность. Снег, ночью местами сильный. Ветер южный умеренный, ночью местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -4-9° при прояснениях -14-19°, днём от -3 до +2°. Гололедица, днём местами сильная.

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