В Мурманской области ожидаются снег различной интенсивности, сильный порывистый ветер

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, с вечера 2 апреля по Мурманской области начиная с южных районов ожидается усиление ветра, снег, метель. Сегодня ночью и завтра в первой половине дня - сильный снег.

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 апреля Мурманская область будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с районов Прибалтики на Ленинградскую область и далее на Кольский полуостров. По нашему региону ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег различной интенсивности, сильный порывистый ветер, местами метель, температура воздуха ночью -3-9°, днём от -3° до +2°.

4 апреля циклон сместится в Канино - Колгуевский район: ветер постепенно ослабеет, температура воздуха существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Снег, местами сильный. Ветер северо-восточный сильный. Температура воздуха ночью -3-9°, днём от -3 до +2°. Гололедица.