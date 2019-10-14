Мурманская область. Арктика14.10.19 18:04
В Мурманской области ожидаются туман и мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 15-16 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области в отдельных районах ожидаются осадки, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днем от -2 до +3°. На дорогах местами гололедица.
Завтра, 15 октября, облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег, утром туман. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днем от -2 до +3°. Местами гололедица.
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