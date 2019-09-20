В Мурманской области ожидаются ветер и осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, в период с 21 по 24 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием тыловой части многоцентровой циклонической депрессии, расположенной на севере России и холодных воздушных масс, поступающих с районов Баренцева моря. В этот период сохранится холодная с осадками и порывистым ветром погода.

Завтра, 21 сентября, будет облачная c прояснениями погода. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -5°, днем +2+7° . Ночью и утром на дорогах гололедица.