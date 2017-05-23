В Мурманской области ожидаются ветер и осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, местами осадки. Днём 24 мая циклон заполнится, ветер ослабеет.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью на севере сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +3+8°.