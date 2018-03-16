В Мурманской области ожидаются временами метели

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-19 марта Мурманская область будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с районов Гренландского моря в юго-восточном направлении. Циклон обусловит преимущественно облачную и снежную погоду на Кольском полуострове. Так же ожидаются временами метели при порывистом ветре.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер ночью северный, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15 °, при прояснениях -25-30°, днём -2-7°. Гололедица.