В Мурманской области ожидаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются местами осадки, порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на 1-2° ниже нормы.

Завтра, 19 сентября, будет облачная c прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем на севере сильный. Температура воздуха от 0 до +5°, ночью в центральных районах заморозки -1-4º. Ночью местами гололедица.