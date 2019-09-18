Мурманская область. Арктика18.09.19 18:03
В Мурманской области ожидаются заморозки
Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются местами осадки, порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на 1-2° ниже нормы.
Завтра, 19 сентября, будет облачная c прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем на севере сильный. Температура воздуха от 0 до +5°, ночью в центральных районах заморозки -1-4º. Ночью местами гололедица.
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