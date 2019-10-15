В Мурманской области ожидаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области в отдельных районах ожидаются осадки, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°. На дорогах местами гололедица.

Завтра, 16 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.

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По данным наблюдений на 15 октября температура воды на реках и озёрах Кольского полуострова равна 0,8-4,0°, на водохранилищах 4,0-7,0°. Температура воды в реке Кола в 8 час мск была 2,8°.