В Мурманской области перевозки грузов автомобильным транспортом снизились в 1,2 раза

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, а январь-апрель текущего года морскими портами и терминалами Мурманской области переработано 21,9 млн тонн грузов, что на 7,1% выше уровня прошлого года. Увеличение обусловлено ростом объёмов переработки как сухогрузов до 8,9 млн тонн (на 10,9%), так и нефтеналивных грузов до 13 млн тонн (на 4,7%).

В отчётном периоде объём грузоперевозок снизился на 3,3% (до 7,9 млн тонн) по сравнению с январем-апрелем 2018 года. Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше уровня прошлого года на 2,9% в основном в связи с увеличением транспортировки металлических руд (на 12,8%) и апатитового концентрата (на 1%).

Объём перевозимых грузов морским транспортом составил 9,1% от соответствующего уровня 2018 года, что обусловлено падением спроса на услуги основного перевозчика.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий перевезено грузов в 1,2 раза меньше, чем в январе-апреле 2018 года в связи с их переориентацией на грузоперевозки железнодорожным транспортом.