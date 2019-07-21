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Мурманская область. Арктика21.07.19 09:00

В Мурманской области планируют расширить меры поддержки местных сельхозпроизводителей

Для развития местных сельхозпроизводителей правительство Мурманской области разработает дополнительные меры поддержки, которые позволят снизить их расходы на доставку кормов и удобрений. Поручение выработать предложения по компенсации части логистических затрат предприятий агропромышленного комплекса глава региона дал профильным ведомствам по итогам посещения агрофирмы «Индустрия» в Апатитах – старейшего сельхозпредприятия Кольского Заполярья. Срок подготовки предложений – середина августа.

«Ещё одна форма поддержи позволит снизить издержки наших производителей, чтобы продукция до конечного потребителя доходила по доступной цене. По качеству она конкурентоспособна, поэтому для нас производство на территории области важно. Мы не можем полностью зависеть от завозной продукции», – подчеркнул врио губернатора.

Самой востребованной предприятиями АПК региона мерой господдержки на сегодняшний день, по словам заместителя министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марины Гончаровой, является компенсация затрат на закупку новой техники. Программа покрывает 60% затрат сельхозтоваропроизводителей на эти цели. За четыре года работы программа позволила обновить автопарк сельскохозяйственной техники края на 40%. Так, в этом году при помощи государства агрофирма «Индустрия» закупила пять единиц оборудования и кормозаготовительной техники на общую сумму порядка 6,5 млн рублей.

Новый универсальный погрузчик и рулонный пресс-подборщик на днях приступили к работе на полях. В августе ожидается поставка фронтального погрузчика и обмотчика рулонов. В этом году апатитское предприятие первым в области приступило к уборке многолетних трав и заготовке силоса. Ежедневно на ферму с полей отправляется 30 тонн зелёного корма. Для обеспечения поголовья сочными кормами за сезон планируется заложить на силос 5,6 тыс. тонн зелёной массы. Кроме того, новая техника позволит заготовить новый вид корма – сенаж, который имеет длительные сроки хранения.

Закупка кормозаготовительной техники особенно актуальна для предприятия, имеющего значительное поголовье крупного рогатого скота: порядка полутора тысяч голов.

«Индустрия» является поставщиком молока-сырья на Апатитский молочный комбинат. Недельный объем поставок – порядка 80-85 тонн.

За 2018 год агрофирма произвела 856 тонн мяса. Свинина, говядина и мясные полуфабрикаты реализуются через собственную торговую сеть в Апатитах, Кировске, Полярные Зорях и Кандалакше.

Расширение возможностей реализации продукции местных сельхозпредприятий – одна из задач, которую предстоит решить правительству Мурманской области в ближайшее время. Планируется разработать план по созданию нестационарных торговых точек в крупных городах Мурманской области.

 

 

 

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