В Мурманской области планируют в 2020 году поэтапно ввести в структуру аппаратов мировых судей шесть помощников

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко депутаты поддержали и рекомендовали региональному парламенту принять в первом чтении и окончательной редакции законопроект, вносящий изменения в региональный закон «О мировых судьях в Мурманской области».

– Анализ и статистика показывает, что наибольшее количество дел за последние три года были рассмотрен на шести судебных участках: в Александровске, Кировске, Печенге и Мурманске. По некоторым из них нагрузка на мировых судей возросла в среднем наполовину. Законопроектом предусматривается введение должностей помощников мировых судей. На эти цели выделяются бюджетные средства. Уверен, что это поможет улучшить работу мировых судей и, конечно, это отразится на качестве судебных решений. В планах поэтапно и последовательно вводить должности помощников мировых судей по мере увеличения нагрузки на судебные участки, – пояснил Владимир Мищенко.

Также в центре внимания парламентариев – законопроект, который утверждает Соглашение об описании местоположения границы между Мурманской областью и Карелией. Документ был подписан главами субъектов в ноябре текущего года и вступит в силу после утверждения соответствующими региональными законами. Особо подчеркивалось, что границы между Мурманской областью и Республикой Карелией в результате принятого Соглашения не изменятся.

Кроме того, комитет рекомендовал областной Думе принять во втором чтении и окончательной редакции проект закона, который наделяет органы местного самоуправления региона полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, которая пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. За муниципальными образованиями со статусом городского округа и муниципального района закрепляются полномочия по предоставлению оборудованных помещений, транспортных средств и связи для обучения и работы лиц, которые будут заниматься сбором сведений.