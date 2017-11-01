В Мурманской области по числу высокопроизводительных рабочих мест с большим преимуществом лидирует отрасль металлургии

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области приняли участие в конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». Мероприятие собрало более 100 представителей органов государственной власти, научного и бизнес сообществ, общественных организаций. Проведение региональных конференций, посвященных созданию высокопроизводительных рабочих мест, стартовало в конце сентября более чем в 70 регионах России. Одной из основных тем конференции в Мурманске стало обсуждение вопроса о пилотной апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в регионе.

«Эффективным направлением кадровой политики по решению проблемы дефицита специалистов для предприятия может стать социальное партнерство с образовательным учреждением. Такая практика используется некоторыми промышленными предприятиями, взаимодействующими с Мурманским индустриальным колледжем. Сторонами подписан проект создания многофункционального центра прикладных квалификаций «Школа – колледж – завод», в основу которого положена дуальная система обучения. Дуальное обучение – это возможность подготовить филиалу кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах на поиск и подбор работников, их переобучение и адаптацию. В свою очередь у обучающихся появляется мотивация», – сказал эксперт ОНФ в области управления персоналом Андрей Михайлов.

«Наличие хорошо развитого малого и среднего бизнеса обеспечивает ряд неоспоримых преимуществ для региональной экономики и экономики страны в целом. Это создание новых рабочих мест и самозанятость населения, прирост налогов и увеличение валового внутреннего продукта. Развитие малого бизнеса – это улучшение качества жизни населения, потому что небольшие предприятия могут наиболее быстро приспосабливаться к изменениям требований современного рынка, – отметил в своем докладе руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Артем Марышев. – Важно, чтобы новые рабочие места были высокотехнологичными, то есть безопасными, с достойной оплатой труда, использующими современные технологии. Там, где они появляются, наблюдается так называемый синергетический эффект по всем направлениям: по эффективности, по повышению производительности труда, по решению социальных задач, включая уровень заработной платы и улучшение условий труда».

Общественники также рассказали о том, что с целью развития молодёжного предпринимательства в Мурманской области реализуется федеральная программа «Ты – предприниматель», которая представляет собой комплекс мероприятий информационного, образовательного и консультационного характера, в результате чего участники (до 30 лет) открывают новые предприятия. С 2014 г. в программу вовлечено более 3 тысяч молодых жителей Заполярья и создано около 80 новых малых и средних предприятий.

«Создание новых высокопроизводительных рабочих мест полностью зависит от развития частного бизнеса в регионе. Сегодня необходимо обеспечить все условия для его работы, и в этом случае показатель, поставленный президентом страны, лидером ОНФ Владимиром Путиным по созданию к 2020 г. 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, может быть достигнут», – резюмировал Марышев.

Отметим, что по данным Экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, рассчитанных на основе данных Федеральной налоговой службы, в Мурманской области в 2016 г. насчитывалось 61 тысяча высокопроизводительных рабочих мест. По числу рабочих мест лидируют сектора операций с недвижимым имуществом (28,7 тысячи) и торговли (28,4 тысячи). При этом по числу высокопроизводительных рабочих мест с большим преимуществом лидирует отрасль металлургии (15,8 тысячи), далее следует сектор транспорта и связи (8,9 тысячи).

По итогам мероприятия на основе состоявшегося обсуждения участниками конференции была подготовлена итоговая резолюция с конкретными предложениями для представителей власти.