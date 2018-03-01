В Мурманской области по ночам держится холодная погода

Для злопыхателей и оптимистов, надеющихся на возможность наведения порядка в закрытых системах силовых структур России, приведу лишь кусочек из официального выступления В.А. Колокольцева на расширенно

Только что посадить таких тяжко. Знают что прятать, и как. Расстрел пора таким, с конфискацией имущества у всех членов семьи.

Семен

Начнем с того, что при Федотове таких премий и не было. Что он мог дать. Сняткова действительно не умела говорить, только орать и причем благим матом. Что уже показывало, какой руководитель. Разобрать