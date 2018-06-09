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Мурманская область. Арктика09.06.18 18:02

В Мурманской области по ночам ожидаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС,   10 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха ночью +1+6°, в центральных районах местами заморозки до -2°, днём +9+14°. 1

1-12 июня погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с районов Скандинавии в восточном направлении. По Мурманской области ожидается дождь, 12 июня в отдельных районах с мокрым снегом, преобладающая температура воздуха в дневные часы 11 июня +8+13°, 12 июня +4+9°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода.  Местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём юго-восточный  умеренный. Температура воздуха  ночью +1+6º, в центральных районах местами заморозки до -2º, днём +9+14°.

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