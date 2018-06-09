В Мурманской области по ночам ожидаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха ночью +1+6°, в центральных районах местами заморозки до -2°, днём +9+14°. 1

1-12 июня погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с районов Скандинавии в восточном направлении. По Мурманской области ожидается дождь, 12 июня в отдельных районах с мокрым снегом, преобладающая температура воздуха в дневные часы 11 июня +8+13°, 12 июня +4+9°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6º, в центральных районах местами заморозки до -2º, днём +9+14°.